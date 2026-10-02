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Deux ultras niçois relaxés après les incidents entre supporters et joueurs du Gym en novembre 2025
information fournie par So Foot 02/10/2026 à 17:59

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Deux ultras niçois relaxés après les incidents entre supporters et joueurs du Gym en novembre 2025

Deux ultras niçois relaxés après les incidents entre supporters et joueurs du Gym en novembre 2025

Non coupables. C’est le verdict rendu par le tribunal de Nice concernant le sort de deux ultras du club de la capitale azuréenne, épinglés après les incidents survenus entre les supporters et les joueurs de l’OGC Nice en novembre 2025, comme le rapporte L’Équipe ce vendredi.

Après une défaite à Lorient (3-1), les joueurs avaient été pris à partie par plus de 200 supporters, qui avaient bloqué le bus devant l’accès au centre d’entraînement des Aiglons. Terem Moffi et Jérémie Boga avaient porté plainte suite aux crachats, aux bousculades et aux insultes éructés à leur encontre. Les deux attaquants avaient été transférés durant la fenêtre hivernale.

MB pour SOFOOT.com

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