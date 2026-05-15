Nantes n’a plus rien à jouer, Vahid Halilhodžić sort la sulfateuse

Le jour de son 75 e anniversaire, Coach Vahid a décidé que c’était le moment de se lâcher. Le couperet est tombé vendredi dernier, le FC Nantes jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Toulouse, qui s’apparente à sa dernière d’avant-match de sa carrière, le Bosnien a visé son effectif en enchaînant les balles pas du tout perdues.

Combien de titres, déjà, le FC Nantes ?

Si un bulletin de notes était rempli à chaque fin de saison à la Jonelière, pas mal de joueurs auraient eu zéro en cours d’Histoire. « Si vous demandez à des joueurs combien de titres de champion à Nantes, vous serez très déçu. J’ai demandé à un joueur et il m’a dit « je ne sais pas » » , raconte le tacticien nantais.…

EM pour SOFOOT.com