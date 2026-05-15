La liste de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde avec Nicolas Pépé

La liste de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde avec Nicolas Pépé

Une fois, mais pas deux. Emerse Faé , le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, a annoncé la liste des 26 joueurs qui porteront le maillot orangé des Éléphants lors de la Coupe du monde 2026 , dans le JT de RTI (la chaîne nationale ivoirienne), ce vendredi.

Cette fois-ci, le technicien de 42 ans a décidé de faire appel à Nicolas Pépé , l’attaquant de Villarreal, écarté de la CAN 2025 pour des raisons extrasportives. Le Niçois Elye Wahi, convoqué au mois de mars, est de nouveau appelé alors qu’ Ange-Yoan Bonny , l’attaquant de l’Inter, découvrira la sélection ivoirienne pour la première fois, après avoir raté la dernière trêve internationale .…

CT pour SOFOOT.com