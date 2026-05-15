La liste de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde avec Nicolas Pépé
Une fois, mais pas deux. Emerse Faé , le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, a annoncé la liste des 26 joueurs qui porteront le maillot orangé des Éléphants lors de la Coupe du monde 2026 , dans le JT de RTI (la chaîne nationale ivoirienne), ce vendredi.
Cette fois-ci, le technicien de 42 ans a décidé de faire appel à Nicolas Pépé , l’attaquant de Villarreal, écarté de la CAN 2025 pour des raisons extrasportives. Le Niçois Elye Wahi, convoqué au mois de mars, est de nouveau appelé alors qu’ Ange-Yoan Bonny , l’attaquant de l’Inter, découvrira la sélection ivoirienne pour la première fois, après avoir raté la dernière trêve internationale .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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