Pourquoi Deschamps a seulement choisi cinq milieux dans sa liste

La terre du non-milieu. Pour tenter de retourner sur le toit du monde cet été en Amérique du Nord, Didier Deschamps a annoncé ce jeudi soir la dernière liste de son mandat. Parmi les 26 joueurs convoqués, seuls cinq milieux de terrain ont été appelés par le sélectionneur tricolore : N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery.

Un choix avant tout tactique

Plutôt que d’appeler un joueur supplémentaire dans l’entrejeu et de faire confiance à Eduardo Camavinga ou Corentin Tolisso, DD a préféré miser sur un autre défenseur (Maxence Lacroix) et un attaquant de plus (Jean-Philippe Mateta). En choisissant neuf offensifs et aussi peu de milieux de métier, l’ancien coach de l’OM confirme qu’il s’oriente vers un dispositif en 4-2-3-1 avec quatre joueurs à vocation offensive devant un double pivot. Sachant que Désiré Doué et Maghnes Akliouche peuvent évoluer un cran plus bas, si besoin.…

VM pour SOFOOT.com