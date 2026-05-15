La drôle de soirée qui attend les joueurs de Bourg-en-Bresse Péronnas

Jouer le maintien dans une ambiance camping, le FBBP 01 est plus proche des divisions amateurs que du National. Exempt pour la dernière journée de championnat (encore un concept de district), à cause de la rétrogradation administrative de l’AC Ajaccio, les joueurs aindinois suivront le multiplex de ce vendredi soir, chez le médecin du club Lucas Reynaud , raconte L’Équipe . En effet, avec un championnat désormais composé de dix-sept équipes, les joueurs de David Le Frapper devaient rencontrer le club corse lors de la dernière journée.

Merguez et chipos au programme

Stresser, c’est chiant. Mais stresser avec des saucisses et du ketchup autour d’un barbecue, c’est tout de suite plus sympa. Mais pas de quoi atténuer les sueurs froides. Le capitaine Quentin Lacour affiche son état d’esprit face à cette soirée atypique au quotidien sportif : « On s’attend à tout. On est stressés et, surtout, on a envie que cette saison se termine. » …

EM pour SOFOOT.com