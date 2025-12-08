Paris devra-t-il encore faire sans Dembélé ?

Si on parle de saison blanche, ce n’est pas pour parler de ski.

Selon les informations du Parisien , Ousmane Dembélé ne devrait pas prendre part au prochain match du Paris Saint-Germain, prévu mercredi du côté de Bilbao , pour le compte de la 6 e journée de Ligue des champions. La décision finale n’est pas encore prise, mais cette fois, le Ballon d’or 2025 présente un syndrome grippal et n’était pas à l’entraînement ce lundi.…

MR pour SOFOOT.com