Paris devra-t-il encore faire sans Dembélé ?
Si on parle de saison blanche, ce n’est pas pour parler de ski.
Selon les informations du Parisien , Ousmane Dembélé ne devrait pas prendre part au prochain match du Paris Saint-Germain, prévu mercredi du côté de Bilbao , pour le compte de la 6 e journée de Ligue des champions. La décision finale n’est pas encore prise, mais cette fois, le Ballon d’or 2025 présente un syndrome grippal et n’était pas à l’entraînement ce lundi.…
MR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer