Salah à Liverpool : le poids du Mo

Pas titulaire lors des trois derniers matchs de Liverpool et resté sur le banc lors du nul contre Leeds ce week-end, Mohamed Salah a vidé son sac devant la presse. Est-ce que l'on reverra le Pharaon sous le maillot red ? Il a en tout cas été écarté du groupe pour le choc face à l'Inter, comme si une fin de règne avait débuté.

Se mettre à dos son board , son coach, ses supporters et les médias de son championnat en une conférence de presse : à défaut de briller sur les prés cette saison, Mohamed Salah aura au moins réussi un exploit médiatique d’envergure. Une performance d’autant plus remarquable que l’homme aux 473 matchs, 282 buts et 130 passes décisives pour Liverpool n’a pas seulement quasi acté un point de non-retour avec Arne Slot (pourtant magnanime avec son joueur jusque là) en une prise de parole : il a pris le risque de salement ternir son image d’idole auprès des amoureux des Reds , façonnée pendant près de 10 ans à grands coups de faits d’armes légendaires.

S’il était clair pour sa fanbase que les prestations de « Mo », depuis le début de la saison, étaient mauvaises, elle pouvait jusqu’à ce week-end se raccrocher au souvenir finalement pas si lointain du Super Salah 2024-2025 (37 buts et 24 passes dé TCC). Une comparaison qui fait mal avec la saison actuelle du joueur, qui ne facture que 5 buts en 18 matchs sur toutes les compétitions, mais qui se montre surtout indigent dans le jeu de son équipe. Les supporters les plus complaisants pouvaient fermer les yeux sur sa mauvaise passe, en valorisant plutôt l’héritage globalement exceptionnel de l’Egyptien du côté de la Mersey depuis son arrivée en 2017.…

Par Victor Marie pour SOFOOT.com