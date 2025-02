information fournie par So Foot • 21/02/2025 à 21:43

Nancy mène grand train, Boulogne se reprend

La locomotive lorraine se rapproche de plus en plus de la gare Ligue 2.

Solide leader du National, Nancy a fait un pas de plus vers l’échelon supérieur en l’emportant sur la pelouse de Dijon (0-1) , ce vendredi soir. Un but de Bakari Camara a fait le bonheur des joueurs de Pablo Correa, qui comptent six points d’avance sur leur dauphin, Boulogne . Une semaine après avoir été dominés par Le Mans (1-0), concédant ainsi leur première défaite en championnat depuis début novembre, les Nordistes ont repris leur marche en avant face à Paris 13 Atlético (3-1) . Les Sarthois ont quant à eux pris le meilleur sur Bourg-en-Bresse (0-1) , ce qui leur permet de rester au coude-à-coude avec l’USBCO.…

RB pour SOFOOT.com