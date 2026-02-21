 Aller au contenu principal
Nancy-Grenoble interrompu deux fois
information fournie par So Foot 21/02/2026 à 00:11

Le match Nancy-Grenoble s’est terminé par un 0-0 qui ne fait ni les affaires des locaux, 14 èmes de Ligue 2, ni celles des visiteurs, 12 èmes , mais qu’importe : la soirée a dégénéré en tribunes. La rencontre a été interrompue deux fois en raison d’utilisation de fumigènes. Après une première interruption en début de match et plus de 50 minutes de pause en seconde, les deux équipes sont remontées sur la pelouse de Marcel-Picot pour disputer la fin du match. Le chronomètre affichait alors la 90 e + 24 minute.

Des dispositifs de commande de fumigènes ?

Les feux ont été lancés depuis le parcage grenoblois, indique Le Dauphiné Libéré, qui précise un étrange élément : des dispositifs placés sous les sièges des supporters grenoblois auraient permis d’activer à distance les fumigènes . L’ancien journaliste Bilel Ghazi, a publié des photos de ces sièges sur son compte X. Il accuse les dirigeants nancéiens d’avoir été au « informés de la situation » . Une enquête devrait mettre au clair la soirée. En 2019, une rixe avait éclaté entre les supporters des deux équipes. Six personnes avaient été blessées.…

UL pour SOFOOT.com

