 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nancy fait un gros coup à Dunkerque, Clermont enfonce Grenoble
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 22:39

Nancy fait un gros coup à Dunkerque, Clermont enfonce Grenoble

Nancy fait un gros coup à Dunkerque, Clermont enfonce Grenoble

Dans un multiplex sans 0-0, et c’est assez rare pour être souligné, Nancy a réalisé une très belle opération sur la pelouse de Dunkerque et se propulse en tête du championnat. En bas de classement, Grenoble et Bastia marquent déjà le pas.

Nancy en route pour le back to back de montées ?

C’est bien évidemment trop tôt pour le dire, mais les Lorrains ont tapé du poing sur la table ce vendredi soir avec une belle victoire à Dunkerque, candidat déclaré à la montée (1-3) . Les événements avaient en plus démarré de la meilleure des manières pour les locaux, qui ont ouvert le score très rapidement grâce à Aristide Zossou, avant d’être rattrapés dans la foulée sur une réalisation de Walid Bouabdelli puis dépassés par des Nancéiens dominateurs, qui ont pris l’avantage par l’intermédiaire de Nicolas Saint-Ruf, avant le but du break en seconde période de Brandon Bokangu. Voilà les gars de l’éternel Pablo Correa en tête de Ligue 2, en attendant d’autres résultats plus tard dans le week-end. Plus au sud, Clermont s’est imposé à domicile contre Grenoble (2-1) , qui se retrouve avec un seul point au compteur en trois matchs. Le tout jeune Ilhan Fakili a donné la victoire aux Clermontois, alors que Théo Valls avait piqué en premier pour les Grenoblois, et qu’Efe Sarikaya avait remis les deux équipes à hauteur avec un but contre son camp.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Bayern explose Leipzig, Harry Kane voit triple
    Le Bayern explose Leipzig, Harry Kane voit triple
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:47 

    Bayern 6-0 Leipzig Buts : Olise (27 e et 42 e ), Díaz (32 e ) et Kane (64 e , 74 e et 78 e ) pour le Bayern Voilà une bonne manière de démarrer sa saison.… AL pour SOFOOT.com

  • Le PSG fait le job contre Angers
    Le PSG fait le job contre Angers
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:46 

    Pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes, le PSG s'est contenté d'un petite score face à Angers (1-0), comme la semaine dernière à Nantes, grâce à un but de Fabian Ruiz. Paris est un leader provisoire et anecdotique, mais fait le plein de points en même ... Lire la suite

  • National : Versailles reçu trois sur trois, Sochaux surpris à Rouen
    National : Versailles reçu trois sur trois, Sochaux surpris à Rouen
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:02 

    Versailles ne rigole pas du tout. Le club francilien a démarré son championnat en trombe, avec deux victoires sur les deux premières journées, et a réalisé la passe de trois ce vendredi avec un succès fort sur la pelouse de Caen (0-2) . Ce résultat permet aux hommes ... Lire la suite

  • Affaire Rabiot-Rowe : Frank McCourt réitère son « entière confiance » au trio Longoria-Benatia-De Zerbi
    Affaire Rabiot-Rowe : Frank McCourt réitère son « entière confiance » au trio Longoria-Benatia-De Zerbi
    information fournie par So Foot 22.08.2025 21:31 

    Le boss sort du bois. Attendu à Marseille ce week-end à l’occasion de la rencontre entre l’OM et le Paris FC, Frank McCourt est sorti du silence ce vendredi au sujet de l’affaire Rabiot-Rowe qui agite la cité phocéenne depuis plusieurs jours. Sans en faire trop, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank