information fournie par So Foot • 28/03/2025 à 21:34

Nancy domine Le Mans et garde la tête, Boulogne se replace

Qui s’y frotte, s’y pique.

Grâce à une victoire sereine à domicile face au Mans, deuxième au coup d’envoi, l’AS Nancy Lorraine a conservé sa place en tête de National (2-0) . Avant le carton rouge de Teddy Bouriaud après l’heure de jeu, le leader s’était mis à l’abris en première période avec des buts d’Adrian Dabasse et de Walid Bouabdelli. Cette victoire fait les affaires de Boulogne-sur-Mer, qui a gagné sur la pelouse de Valenciennes (2-3) , dans ce premier derby des Hauts-de-France du week-end. Le doublé de Jean Vercruysse et le but en fin de match de Corentin Fatou permettent aux Boulonnais de monter sur la deuxième marche du podium.…

EL pour SOFOOT.com