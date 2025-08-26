Nancy débouté et contraint d'accepter les huis clos
Vivre heureux, mais cachés.
L’AS Nancy-Lorraine va encore sentir le silence de Marcel-Picot pendant trois matchs de Ligue 2. Après la rencontre face à Boulogne (1-0, le 15 août), les hommes de Pablo Correa, actuels troisièmes avec sept points au compteur, évolueront à huis clos contre Pau ce vendredi , comme face au Red Star le 19 septembre et contre Reims une semaine plus tard.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer