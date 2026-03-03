Nagelsmann sait déjà qu'il fera des déçus

Le teaser le plus long de l’histoire. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l’Allemagne a déjà prévenu, ce lundi, qu’il fera des choix forts pour le Mondial 2026. Alors mieux vaut prévenir que guérir : dans les colonnes de Kicker , Nagelsmann estime que certaines de ses décisions risquent d’être de polémiques en Allemagne . « Il y aura des décisions qui ne seront probablement pas bien comprises, ni par les joueurs, ni par le grand public » , confie l’ancien technicien du Bayern Munich.

Le collectif avant tout

L’Allemagne n’a plus passé le premier tour d’une Coupe du monde depuis l’année du titre en 2014, alors la pression est forte sur les épaules du coah de 38 ans. Pour Julian Nagelsmann, l’esprit de groupe est fondamentale et passe avant les intérêts individuels, peu importe le statut.…

CT pour SOFOOT.com