Dembélé sur la même ligne de départ que Sinner, Alcaraz, Duplantis, Marquez et Pogačar

Dembélé sur la même ligne de départ que Sinner, Alcaraz, Duplantis, Marquez et Pogačar

Un trophée de plus ou de moins, bon… Ousmane Dembélé est en lice pour la distinction de meilleur sportif de l’année 2025 , qui sera décerné le 20 avril prochain aux Laureus World Sports Awards , cérémonie récompensant les meilleurs athlètes et les meilleurs équipes de l’année écoulée toutes disciplines confondues . Un peu comme si vous deviez élire le meilleur artiste de 2025 entre Bad Bunny et Emma Stone, en somme.

Le Ballon d’or 2025 est en concurrence avec les tennismen Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, le perchiste Mondo Duplantis, le pilote de moto Marc Márquez et le cycliste Tadej Pogacar. Le PSG prétend quant à lui au titre d’ équipe de l’année , tout comme la sélection féminine anglaise . Son coéquipier Désiré Doué prétend au titre de révélation de l’année .…

SW pour SOFOOT.com