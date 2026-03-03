Allan Saint-Maximin forfait, la liste des absents s’allonge pour Lens

Un soldat de moins au rapport. Touché à un mollet lors de la rencontre contre Strasbourg (1-1), Allan Saint-Maximin ne sera pas du voyage à Lyon ce jeudi en Coupe de France . L’homme au bandeau Louis Vuitton a en effet ressenti « une gêne à un mollet qui a duré deux ou trois minutes, et qui l’a handicapé pour finir son match », précise Pierre Sage en conférence de presse.

Une infirmerie bien garnie

S’il n’y avait que ça, encore… Mais non, le RC Lens devra innover pour bouger un Olympique lyonnais bien en place et revanchard après sa dernière déroute marseillaise (3-2). Parce qu’outre la colère rhodanienne, ce sont surtout les absences Sang et Or qui pourraient poser souci pour une qualif’ en demies. Et pas qu’un peu, car plusieurs cadres regarderont leurs potes de leur canapé.…

SW pour SOFOOT.com