Andy Robertson vers Wrexham ?

Plutôt Liverpool ou Deadpool ? Selon l’ancien défenseur des Reds Glen Johnson, Wrexham serait une destination possible pour Andy Robertson si ce dernier venait à quitter Liverpool cet été , à la fin de son contrat. Pour BOYLE Sport , Johnson explique que la notoriété du club gallois, grâce à Bienvenue à Wrexham , la série sur le rachat du club par Rob McElhenney et Ryan Reynolds, pourrait convaincre l’arrière gauche de 31 ans. « Naturellement, si Andy Robertson devait partir pour rejoindre un promu, ce serait techniquement un pas en arrière, mais il n’y a pas beaucoup de pas en avant à faire depuis Liverpool », argumente Johnson.

Wrexham en Premier League ?

« En ce qui concerne une équipe nouvellement promue qui a un projet, on peut comprendre pourquoi elle voudrait l’avoir dans ses rangs » , explique l’ancien défenseur. Pour les Red Dragons , acquérir un joueur de la trempe de Robertson serait un énorme changement. La réputation, le professionnalisme et l’expérience du capitaine écossais pourraient aider ce club qui aspire à jouer la Premier League .…

EA pour SOFOOT.com