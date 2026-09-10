Nabil Fekir régale sur coup franc contre l'équipe de Cristiano Ronaldo

Comme un air de déjà vu. Pour son sixième match de Saudi Pro League, Nabil Fekir a débloqué son compteur but avec Abha . Et de quelle manière ! On rembobine : dimanche 21 janvier 2018, Lyon reçoit le PSG au Groupama Stadium et, d’entrée, le milieu offensif nous gratifie d’un vicieux coup franc de 35 mètres tiré au premier poteau, trompant Alphonse Areola.

Et bien ce mercredi soir, l’ancien international français aux 25 capes a réédité l’exploit , mais de l’autre côté du but, cette fois gardé par le gardien d’Al-Nassr, Bento. Le coup franc a permis à Abha de réduire l’écart à deux buts à un . Un écart qui ne bougera plus .…

AC pour SOFOOT.com