N'Golo Kanté, plus d'un retour dans son sac
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 14:02

À nouveau appelé, à la surprise générale, par Didier Deschamps en équipe de France, N'Golo Kanté revient dans les petits papiers des Bleus à moins d'un an du Mondial. Si ce retour est essentiellement dû aux absences, il interroge forcément sur les suites à lui donner.

C’est à croire que N’Golo Kanté et Didier Deschamps aiment jouer avec les dates. Déjà en 2024, après une longue traversée du désert loin de la sélection débutée en 2022, le milieu de poche avait retrouvé les Bleus presque deux ans jours pour jours après sa dernière cape. Ce jeudi soir au Parc des Princes, où il devrait vraisemblablement débuter contre l’Ukraine, il manquera une toute petite journée pour compléter une nouvelle année loin des Bleus, qu’il avait quitté brassard autour du bras lors d’un match bien terne contre Israël (0-0). Un nouveau comeback qui n’est pas sans rappeler celui de 2024, qui l’avait mené à disputer l’Euro de façon inespérée. Il reste certes un bon gros mois et demi avant 2026 et son Mondial nord-américain, mais il est légitime de se demander si le Kanté version 2025-2026 ne suivra pas les traces de celui de 2023-2024. Alors, bis repetita ?

Le choix du cœur ou du terrain ?

Ce choix d’appeler Kanté ressemble d’une certaine façon à celui de la facilité, mais aussi de la sécurité. Plutôt que d’intégrer un nouveau joueur à une rotation déjà large (coucou Tolisso), Deschamps peut se réfugier derrière un joueur aux 64 sélections, qui a presque toujours donné satisfaction, et qui surtout, ne fera jamais de vague dans l’optique du Mondial. Son retour a quelque chose de tellement inespéré qu’il sonne presque comme une convocation en forme de remerciements pour services rendus, alors que son exil en Arabie Saoudite a longtemps ressemblé à une forme de retraite internationale qui ne disait pas son nom. Sur les 13 matchs qu’il a disputés cette saison, il en a joué 11 dans leur intégralité, jouant à minima 80 minutes par rencontre. De quoi avoir du rythme, c’est certain. Mais les doutes autour du niveau d’opposition et de compétition de la Saudi Pro League n’ont malheureusement pas encore été levés, d’autant que Kanté a déjà 34 ans et en aura 35 à l’été 2026.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Sport
