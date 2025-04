Myles Lewis-Skelly, la nouvelle dynamite d’Arsenal

Dans le grand bain depuis septembre, Myles Lewis-Skelly est le nouveau visage d’Arsenal cette saison. À 18 ans, le latéral gauche séduit son monde et n’a pas tremblé contre le Real Madrid à l’Emirates Stadium. Il doit peut-être son calme et sa maturité à sa maman, qui a pris le temps d’apprendre à devenir un parent de footballeur.

Le 22 septembre dernier, l’été vient à peine de se terminer, et le deuxième jour de l’automne est aussi le premier jour du reste de la carrière de Myles Lewis-Skelly. À quatre jours de fêter sa majorité, le jeune latéral est lancé dans le grand bain par Mikel Arteta. Il découvre la Premier League avec une entrée en jeu dans le temps additionnel d’un choc entre Arsenal et Manchester City, après avoir déjà pris une biscotte en étant… sur le banc. En quelques minutes, le rookie a le temps de voir John Stones égaliser à la dernière seconde (2-2) et de se retrouver au milieu d’une petite échauffourée entre les deux camps. « Mais qui es-tu ? » , balance alors Erling Haaland à la tronche du novice, comme rapporté par les fameuses études labiales des médias britanniques.

Myles Lewis-Skelly and Declan Rice look back at THAT Erling Haaland celebration 😁 pic.twitter.com/uGgru7YYpq…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com