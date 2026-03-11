Guerre au Moyen-Orient : les employés d'entreprises françaises sont "pour la plupart rentrés", indique le Medef

Près de 20.000 ressortissants français -sur 400.000 dans la zone-, ont été rapatriés du Moyen-Orient depuis le début de la guerre.

Patrick Martin à Paris, le 27 janvier 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La "plupart" des collaborateurs d'entreprises françaises implantées au Moyen-Orient sont de retour en France, a indiqué mercredi 11 mars le président du Medef, Patrick Martin.

"On est prioritairement soucieux de la sécurité de nos collaborateurs qui peuvent être présents dans cette zone (...) et qui pour la plupart sont déjà rentrés", a-t-il déclaré, lors d'un colloque du Medef consacré à l'énergie. Il a précisé que sa propre entreprise, Martin Belaysoud, était engagée au Qatar sur un projet dans l'offshore gazier.

"On est tous minute par minute suspendus à l'actualité, nous-mêmes au Medef mais aussi beaucoup de nos adhérents en direct (...), on est en relation permanente avec le gouvernement ", a-t-il poursuivi.

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a souligné mercredi, à l'issue du conseil des ministres, que près de 20.000 ressortissants français, sur quelque 400.000 résidants ou personnes de passage dans la région, avaient été rapatriés du Moyen-Orient depuis le début de la guerre le 28 février.

"Équation complexe"

"Ce qui est important est de tirer tous les enseignements de cette situation" de guerre , "dans une perspective de compétitivité, de souveraineté et de décarbonation", a estimé Patrick Martin. Il "ne croit pas qu'à ce jour on ait un vrai problème de disponibilité de l'énergie, mais de prix". "C'est une équation complexe, avec une sensibilité plus ou moins marquée selon les secteurs d'activité", a-t-il fait remarquer.

"Dans le cadre de notre commission énergie, on a des échanges qui sont compliqués parce que, c'est objectif, il y a des intérêts contradictoires et parfois divergents entre les énergéticiens eux-mêmes, et entre les énergéticiens, les consommateurs et les distributeurs", a-t-il dit.

Patrick Martin s'exprimait à l'occasion de la publication mardi par le Medef d'un document intitulé "Énergie: les convictions du Medef pour une transition compétitive, créatrice de valeur et souveraine".

Ce document, destiné notamment aux 240.000 adhérents de l'organisation patronale, "donne un cadre général" sur les sujets de l'énergie, a-t-il expliqué, et se veut en cohérence avec "la raison d'être du Medef : 'Agir ensemble pour une croissance responsable'".

Il a assuré au passage "ne plus voir un climato-sceptique" dans les rangs du Medef.