La Commission européenne relève sa prévision de croissance pour 2025
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 12:06

Des drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

L'économie de la zone euro va croître de façon plus marquée que prévu en 2025, selon les dernières prévisions de la Commission européenne publiées lundi, à la faveur d'une hausse des exportations au premier semestre de l'année en anticipation des droits de douane américains.

Le produit intérieur brut (PIB) des 20 pays partageant l'euro augmentera de 1,3% cette année contre une croissance de 0,9% attendue auparavant - et après +0,9% en 2024.

En 2026, la croissance du PIB de la zone euro devrait ralentir à 1,2%, soit un peu moins qu'attendu précédemment par la Commission (+1,4%), avant d'accélérer à nouveau pour atteindre +1,4% en 2027.

"La croissance des trois premiers trimestres de 2025 a surpassé les attentes", souligne l'exécutif européen dans un communiqué.

"Si la solide performance a été alimentée initialement par un bond des exportations en prévision d'une hausse des droits de douane, l'économie européenne a continué de croître au troisième trimestre", ajoute la Commission.

"L'activité économique devrait continuer à croître à un rythme modéré sur l'horizon de prévision, en dépit d'un environnement externe difficile."

Malgré la résilience de l'économie, le déficit budgétaire agrégé de la zone euro devrait se détériorer à 3,2% du PIB cette année, contre 3,1% en 2024. Il augmenterait encore pour atteindre 3,3% en 2026 et 3,4% en 2027.

La dette publique agrégée de la zone euro devrait également augmenter, selon la Commission, passant de 88,1% du PIB en 2024 à 88,8% cette année, puis à 89,8% en 2026 et 90,4% en 2027.

Pour la France, la Commission européenne prévoit un déficit budgétaire de 5,5% du PIB cette année et de 4,9% en 2026.

Le gouvernement français a dit attendre pour sa part un déficit de 5,4% cette année et mise sur un projet de budget 2026, actuellement en discussion au Parlement, qui permettrait de ramener le déficit sous la barre de 5% l'an prochain.

La France se fixe comme objectif de passer sous les 3% de déficit d'ici 2029, afin de respecter ses engagements européens.

