Un homme décède en garde à vue à Paris, enquête ouverte
information fournie par AFP 15/01/2026 à 17:51

Un homme, interpellé en possession de résine de cannabis, est mort après avoir perdu connaissance dans les locaux du commissariat du XXe arrondissement de Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Un homme, interpellé en possession de résine de cannabis, est mort après avoir perdu connaissance dans les locaux du commissariat du XXe arrondissement de Paris, a appris jeudi l'AFP de source policière et auprès du parquet.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la police des polices, a-t-il indiqué, sollicité par l'AFP.

L'homme avait été interpellé mercredi dans la soirée par des policiers des Brigades territoriales de contact (BTC), "qui l'ont vu rouler un joint de cannabis", a précisé le parquet.

Il s'était alors rebellé et les policiers avaient été contraints d'utiliser leur pistolet à impulsion électrique, "en mode contact" au niveau du mollet, pour le maîtriser, d'après la source policière.

Selon le parquet, lors de son interpellation, il a chuté au sol, entraînant deux policiers.

Le dépistage d'alcoolémie de la personne gardée à vue s'est avéré négatif, a encore expliqué le parquet, mais il était en possession de faux documents administratifs et de matière brunâtre s'apparentant à du cannabis.

Blessé à l'arcade, il était dans l'attente de son transport à l'hôpital quand il est tombé du banc où il était installé et, malgré l'intervention des secours, est décédé.

Le corps de la victime a été transporté à l'institut médico-légal pour une autopsie.

