Municipales à Paris: Bournazel dévoile son "plan familles" pour enrayer les départs

Pierre-Yves Bournazel, lors d'un meeting pour le lancement de sa campagne pour la mairie de Paris, le 3 juin 2025 à Paris ( AFP / Emma DA SILVA )

Pierre-Yves Bournazel, candidat centriste à la mairie de Paris, a dévoilé mardi son "plan familles" pour enrayer l'"exode massif" des classes moyennes, avec notamment 10.000 nouvelles "solutions de garde", une refonte du périscolaire et un plan massif de rénovation des écoles.

"Je ne veux pas d'un Paris-musée", revendique le candidat soutenu par Horizons et Renaissance dans un document de présentation, dressant le constat d'une ville qui "a perdu 180.000 habitants en douze ans".

Outre ses mesures pour remettre des logements sur le marché, grâce notamment à l'accélération des rénovations de passoires thermiques, M. Bournazel propose "10.000 solutions de garde supplémentaires" d'ici 2032, en places de crèche et garde à domicile, soit une hausse de près de 25%.

Il plaide pour l'augmentation du nombre de places en CAP "petite enfance" et en diplômes d'auxiliaires de puériculture afin de "débloquer 10.000 places en crèches supplémentaires d’ici 2035".

L'élu souhaite également améliorer la transparence dans l'attribution des places en crèche et garantir un "quota minimum" pour les travailleurs indépendants.

Pour répondre aux besoins d'horaires plus extensibles, il compte développer des "maisons des nounous", sur la base des maisons d'assistantes maternelles, présentées comme une "nouvelle solution de garde en soirée et le week-end", au coût évalué à 1 million d'euros par an.

Pour les écoles, le candidat entend investir "1 milliard d'euros" sur le mandat pour rénover la totalité des établissements.

Il propose également de revoir l'organisation des cantines scolaires pour "permettre à un tiers d'entre elles de disposer de leur propre cantine", soit 200 millions d'euros d'investissement en six ans. Pour les autres écoles, il "favorisera les liaisons chaudes" depuis des cuisines centrales.

Sur le périscolaire, secoué par des accusations de violences sexuelles, M. Bournazel compte systématiser les contrôles des personnels déjà en poste et recrutés, mettre en place des contrôles inopinés, investir 8 millions d'euros dans la formation, titulariser des animateurs et leur proposer des primes allant jusqu'à 500 euros, tout en élargissant à 19H00 l'horaire d'accueil du soir.

M. Bournazel souhaite également instaurer "un service minimum" en cas de grève en mobilisant une brigade municipale et veut permettre à 30.000 élèves, "de la maternelle au lycée" de partir en classe verte ou en colonie.

Enfin, il suggère que les collégiens débutent leurs cours à 9H00 au lieu de 8H00 "afin de respecter le sommeil des ados".