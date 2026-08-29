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Mourinho tient déjà son favori pour le Ballon d'Or
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 14:32
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Mourinho tient déjà son favori pour le Ballon d'Or

Mourinho tient déjà son favori pour le Ballon d'Or

Ne venez plus nous dire que le football n’est pas politique. Deux matchs officiels sur le banc du Real Madrid, et José Mourinho est déjà sous le charme de Kylian Mbappé . Au point d’avoir lancé le pressing en vue du Ballon d’Or, qui sera décerné le 26 octobre prochain. « On ne peut pas donner le Ballon d’Or à un joueur seulement parce qu’il a gagné la Ligue des champions ou le Mondial , a estimé le Special One en conférence de presse à la veille de la réception de Málaga. Pour moi, un Ballon d’Or doit être un de ces joueurs qui, lorsqu’il arrêtera sa carrière, nous manquera pour l’éternité. Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Messi, Zizou… »

« Les meilleurs joueurs du monde sont au Real Madrid »

Et sans surprise, en 2026 ces joueurs hors du commun évoluent tous au même endroit . En tout cas, à en croire le Mou. « Les meilleurs joueurs du monde, ils sont deux, trois, ou quatre, et nous savons qui ils sont : ils sont ici. Et pour moi il y en a un qui, individuellement, a marqué l’histoire cet été , a-t-il clamé en référence au record de buts en Coupe du monde battu par Kylian Mbappé. Si on veut récompenser la Ligue des champions, alors donnons-le à Luis Enrique. Pour la sélection espagnole, donnons-le à Monsieur De la Fuente. Le meilleur joueur du monde, c’est autre chose : il n’est ni au PSG, ni dans la sélection espagnole. »

TB pour SOFOOT.com

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