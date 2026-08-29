Filipe Luís déjà fan de Bruno Genesio

Un fan de plus pour Bruno ! À la veille de défier l’Olympique de Marseille et Bruno Genesio, Filipe Luís n’a pas caché son admiration pour son homologue , débarqué sur le banc phocéen cet été. « Jouer Marseille n’est jamais simple car ils ont un super effectif et un entraîneur fantastique, Bruno Genesio , a affirmé le Brésilien en conférence de presse. J’observe son travail depuis des années, j’aime comment son équipe défend et joue. Nous savons donc que ce sera difficile. »

« J’aime les grands matchs »

Le tacticien a également été interrogé sur le tirage au sort de Ligue Europa Conférence , qui verra son AS Monaco défier notamment Fribourg et Brighton. « La Ligue Conférence est une très belle compétition et je suis heureux que l’on soit en Europe. J’aime les grands matchs, j’aime le fait de jouer des rencontres intenses et excitantes , a-t-il clamé. Il y en a dans cette phase de ligue mais l’objectif principal est de rejoindre le prochain tour, nous devrons donc les gagner, qu’importe face à qui. » …

TB pour SOFOOT.com