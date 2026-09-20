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Mourinho s'en prend au « pauvre arbitre » du derby
information fournie par So Foot 20/09/2026 à 19:52
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Mourinho s'en prend au « pauvre arbitre » du derby

Mourinho s'en prend au « pauvre arbitre » du derby

Râleur un jour, râleur toujours. José Mourinho est sorti du derby très en colère contre l’arbitrage ce dimanche. L’entraîneur du Real Madrid, battu par l’Atlético, a vidé son sac en conférence de presse. Il est carrément venu devant les journalistes avec des photos de deux actions litigieuses , qui auraient selon lui mérité que Cuti Romero et Kang-in Lee reçoivent un carton rouge en première période. « Ce sont deux cartons rouges incontestables . Vu les difficultés que nous avons rencontrées à 11 contre 10, on peut imaginer ce que cela aurait donné de jouer 50 minutes à 11 contre 9 » , a-t-il grincé.

Il a pointé du doigt le Comité technique des arbitres (CTA), dénonçant la nomination d’un « arbitre de 41 ans qui n’est pas international », Ortiz Arias : « Le pauvre n’a pas supporté la pression. Ensuite, M. Trujillo, qui était l’arbitre vidéo, l’a appelé pour le premier carton rouge, mais pas pour le deuxième, qui est pourtant encore plus grave… Ce M. Trujillo a une longue histoire en tant qu’arbitre vidéo lors des matchs du Real Madrid. Sans aller plus loin, la saison dernière contre la Real Sociedad en Coupe, contre Osasuna, contre Gérone… Un pauvre arbitre qui n’a dirigé que des petits matchs et ce monsieur du VAR qui a un sacré passé. Félicitations au CTA. »

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