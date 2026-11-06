Mourinho réagit à la retraite internationale de Cristiano Ronaldo

Solidarité nationale. La retraite internationale de Cristiano Ronaldo, annoncée ce jeudi matin, n’a pas manqué de faire réagir le monde du football au Portugal, mais aussi à l’international. À commencer par José Mourinho, son compatriote et ancien entraîneur au Real Madrid.

Cristiano Ronaldo futur entraîneur ? Trop tôt

« Sa décision doit être respectée, et je la respecte , a-t-il posé. Il n’a pas terminé sa carrière. Ceux qui le connaissent savent qu’il a encore des objectifs, et la seule chose que je voudrais dire, c’est que lorsqu’il prendra sa retraite de footballeur, ce sera un jour différent. Si je le vois un jour devenir entraîneur ? Je ne sais pas quoi dire. Il est encore trop tôt. » …

MB pour SOFOOT.com