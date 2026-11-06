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Le PSG sans Hakimi ce week-end
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 12:04

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Le PSG sans Hakimi ce week-end

Le PSG sans Hakimi ce week-end

Au Marocain de goûter à la sieste. Achraf Hakimi est absent du groupe du PSG pour la rencontre contre Troyes , coup d’envoi 21h05 au Parc des Princes ce samedi. « En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Achraf Hakimi bénéficie d’une période de repos jusqu’au début de la trêve internationale » , écrit le club de la capitale dans un communiqué ce vendredi.

Un retour avec le Maroc

Titulaire à Villarreal en milieu de semaine, Hakimi retrouvera donc les terrains avec sa sélection la semaine prochaine. Pendant cette trêve internationale de novembre, le capitaine du Maroc affrontera le Niger à deux reprises dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

MBC pour SOFOOT.com

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