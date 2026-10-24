Mourinho prudent avant d’affronter le Barça

Il aime qu’un plan se déroule sans accroc. A la veille du Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, l’entraîneur des Merengues José Mourinho s’est montré très prudent avant le déplacement qui attend sa troupe au Camp Nou. Selon le Portugais, qui effectue son deuxième mandat sur le banc de la Maison-Blanche après son départ en 2013, il serait même « injuste » de comparer son effectif avec celui de Hansi Flick.

« Nous ne sommes pas encore un produit fini, nous sommes encore dans une phase initiale où l’entraîneur apprend, analyse et définit petit à petit la voie à suivre, tandis que les joueurs apprennent à connaître leur entraîneur » , a expliqué en conférence de presse celui qui ne travaille que depuis « un mois et demi ou deux » avec un effectif complet : « Je pense qu’il est injuste de comparer une équipe dans cette situation à une autre qui a le même entraîneur depuis deux ans ». …

JD pour SOFOOT.com