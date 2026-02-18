 Aller au contenu principal
Mourinho ne condamne pas Prestianni et s’en prend à Vinícius
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 00:09

On préférait largement quand Anatoliy Trubin était la star de la soirée à Lisbonne. Cela n’aura pas été le cas ce mardi, le Real Madrid s’étant imposé contre Benfica en barrage aller de Ligue des champions (0-1), dans une rencontre marquée par une interruption à la suite d’une accusation de racisme de Vinicius Junior contre Gianluca Prestianni.

Selon le Brésilien et certains médias espagnols, l’international argentin aurait traité le Madrilène de « singe » à plusieurs reprises, ce qui a obligé l’arbitre François Letexier à déclencher le protocole anti-racisme pour la première fois dans l’histoire de la compétition.…

CG pour SOFOOT.com

