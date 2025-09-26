Mostafa Mohamed se paye Antoine Kombouaré
Le Pharaon momifie Kombouaré.
Le Gerd Müller des Canaris Mostafa Mohamed entame le cru 2025-2026 sur des meilleures bases que la saison dernière. Sur les bords de l’Erdre depuis trois ans, l’international égyptien a été titulaire à chaque match de championnat depuis le début de la Ligue 1. Une confiance retrouvée grâce à son nouvel entraîneur Luis Castro, arrivé après le limogeage d’Antoine Kombouaré.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
