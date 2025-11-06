 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mort de Maradona : un nouveau procès prévu en 2026
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 10:56

Mort de Maradona : un nouveau procès prévu en 2026

Mort de Maradona : un nouveau procès prévu en 2026

Nouveau rebondissement dans l’affaire Maradona.

Il y a maintenant cinq ans, le football perdait l’une de ses légendes avec la disparition de Diego Maradona. D’après les premiers rapports, le Pibe de Oro avait succombé à ses excès et addictions, comme le rapporte Le Parisien . Une justification que refuse de croire le clan de la victime, qui tient responsable de négligence plusieurs professionnels de santé.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank