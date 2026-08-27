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Mort de l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie Ratko Mladic, condamné pour génocide - télévision serbe
information fournie par Reuters•27/08/2026 à 14:53
- L'ancien chef militaire des
Serbes de Bosnie Ratko Mladic, qui purgeait une peine de prison
à perpétuité pour génocide lors de la guerre de Bosnie
(1992-1995), est décédé dans un centre de détention des Nations
unies à La Haye aux Pays-Bas, a rapporté jeudi la télévision
serbe Informer TV.
information fournie par Boursorama avec Media Services•27.08.2026•15:08•
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