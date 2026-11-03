Mort de Jesús de Miguel : le foot face au drame

Ce mardi, le monde du football pleure la mort de Jesús de Miguel, joueur de Tenerife, décédé des suites d'un choc violent en plein match. Il n'avait que 30 ans et le foot doit désormais faire face à ce traumatisme.

C’était un match lambda, d’un lundi lambda, sur un score lambda. Tenerife-FC Andorra, en fin d’après-midi, 2-2. Dans les derniers instants du match, près du milieu de terrain, Jesús Owono, gardien d’Andorra, tente de stopper Jesús de Miguel, l’attaquant de Tenerife, qui s’en allait à priori marquer. Le choc est violent, poussant les services médicaux à intervenir rapidement pour transporter De Miguel à l’hôpital et l’arbitre à mettre un terme à la rencontre. Owono a été expulsé. Dans un état neurologique dégradé des suites d’un arrêt cardiaque, Jesús de Miguel est finalement décédé ce mardi, à 30 ans.

→ Le contexte :

Ce match Tenerife-Andorre s’inscrivait dans le cadre de la 12 e journée de deuxième division espagnole. Disputée un lundi après-midi à l’Heliodoro de Tenerife, la rencontre pouvait permettre aux locaux (quatorzièmes au classement) de repasser en première moitié de tableau et à Andorra, de sortir de la zone rouge. Tenerife menait ainsi de deux buts, avant d’être rejoint en fin de rencontre. Réduites à dix, les deux équipes se dirigeaient donc vers un 2-2, avant qu’à la 90 e +7 d’une partie interminable, Jesús Owono ne vienne percuter Jesús de Miguel, avec l’issue tragique que l’on connaît.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com