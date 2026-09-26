Les rencontres entre l'Irlande et Israël auront bien lieu

A voté. Alors que la polémique sur la tenue des rencontres entre l’Irlande et Israël enflaient depuis plusieurs mois, les deux matchs auront finalement bien lieu les 27 septembre et 4 octobre prochain .

Une large majorité des joueurs irlandais ont voté pour jouer ces matchs

Si certains des Boys in Green étaient prêts à boycotter les rencontres, l’Irlande étant à la pointe du soutien à Gaza, la majorité des joueurs irlandais ont voté pour que se tiennent la double confrontation comme l’a raconté David Courell, le président de la Fédération irlandaise au cours d’une conférence de presse. « Nous avons organisé un vote au sein de l’équipe pour déterminer leur sentiment sur le fait de disputer les rencontres » contre Israël, dimanche à Debrecen (Hongrie ndlr) puis le 4 octobre à Backa Topola (Serbie ndlr) » , a ainsi annoncé le dirigeant du football irlandais qui a précisé qu’une « majorité significative » des joueurs ont ainsi exprimé leur intention de jouer ces rencontres.…

LB pour SOFOOT.com