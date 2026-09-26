L'OM écrase Thonon, Saint-Étienne surprend Nantes... tous les résultats de la Coupe LFFP
Des surprises et des buts. Cette troisième journée de Coupe LFFP a tenu toutes ses promesses avec deux formations de Seconde Ligue qui se sont imposées face à des écuries évoluant à l’échelon supérieur. La plus grande surprise est venue du Forez puisque Saint-Étienne s’est imposé dans le temps additionnel face à Nantes. Après une partie animée et équilibrée, Inna Hluschenko (1-0, 90 e +3) puis Sarah Cambot (2-0, 90 e +6) sont venues offrir les trois points aux Vertes.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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