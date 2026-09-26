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Les féminines du PSG privées du Parc des Princes
information fournie par So Foot•26/09/2026 à 17:39
Une promesse non tenue. Alors que les trois matchs de Ligue des champions des féminines du PSG qui se disputaient dans la capitale devaient se jouer au Parc des Princes,
l’un d’entre eux se jouera au Campus à Poissy
.
A voté. Alors que la polémique sur la tenue des rencontres entre l’Irlande et Israël enflaient depuis plusieurs mois, les deux matchs auront finalement bien lieu les 27 septembre et 4 octobre prochain . Une large majorité des joueurs irlandais ont voté pour jouer ...
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