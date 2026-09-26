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Les féminines du PSG privées du Parc des Princes
information fournie par So Foot 26/09/2026 à 17:39
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Les féminines du PSG privées du Parc des Princes

Les féminines du PSG privées du Parc des Princes

Une promesse non tenue. Alors que les trois matchs de Ligue des champions des féminines du PSG qui se disputaient dans la capitale devaient se jouer au Parc des Princes, l’un d’entre eux se jouera au Campus à Poissy .

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