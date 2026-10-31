Mamadou Sangaré va à l'entraînement en ... taxi

« I wanna drive with Sangaré ». Dans un reportage diffusé par Canal+ ce samedi, Mamadou Sangaré a raconté qu’il allait au centre d’entraînement de Brentford en taxi Uber. « Je prends toujours Uber pour aller au centre d’entraînement parce que ce n’est pas loin. C’est à 5 à 10 minutes d’ici donc je n’ai pas pris de voiture. C’est plus économe.»

« Je sais d’où je viens, donc je ne vais pas prendre la grosse tête »

Recruté 48 millions d’euros par le club londonien cet été, l’ancienne pépite du RC Lens juge être « quelqu’un de très simple » . « Ce n’est pas parce que je suis devenu joueur pro que je vais changer mes habitudes. Je sais d’où je viens, donc je ne vais pas prendre la grosse tête » , estime-t-il les fesses posées dans son taxi en direction de l’entraînement.…

MBC pour SOFOOT.com