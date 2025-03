information fournie par So Foot • 16/03/2025 à 18:56

Montpellier-Saint-Étienne interrompu pour un départ de feu en tribunes

Une saison en enfer.

Bon dernier de Ligue 1, Montpellier reçoit ce dimanche Saint-Étienne dans un match de tous les dangers. Et les événements ont jusque-là tourné en faveur des Verts, qui mènent 0-2 sur la pelouse de la Mosson. De quoi faire disjoncter les supporters montpelliérains, qui ont allumé un feu dans une tribune derrière un but, causant un gros nuage de fumée noire… L’arbitre n’a eu d’autre choix que d’interrompre momentanément la partie, en attendant de voir si la situation se calme et si les conditions pourraient être réunies pour reprendre. La scène est lunaire, avec un rang de forces de l’ordre positionné juste derrière la cage, face au feu. Pendant ce temps-là, les images du diffuseur DAZN ont filmé Laurent Nicollin désemparé sur le banc……

AL pour SOFOOT.com