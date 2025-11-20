 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Montpellier réagit aux accusations de racisme
information fournie par So Foot 20/11/2025 à 21:23

Montpellier réagit aux accusations de racisme

Montpellier réagit aux accusations de racisme

Des allégations qui ne passent pas.

Mis en cause cette semaine par son ancienne joueuse Mary Fowler, qui affirme dans son nouveau livre confession avoir subi un acte discriminant lors d’une cérémonie d’adieu en 2022, le Montpellier HSC s’est fendu ce jeudi d’un communiqué niant en bloc ces allégations . Conscient de la gravité des faits reprochés, le club héraultais déclare mettre « un point d’honneur à ne pas laisser la diffamation l’emporter sur la vérité,et se réserve le droit d’utiliser tous les moyens légaux en sa possession pour y parvenir ».

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Franck Haise appelle à la libération de Christophe Gleizes
    Franck Haise appelle à la libération de Christophe Gleizes
    information fournie par So Foot 20.11.2025 20:50 

    Les soutiens se multiplient. Invité à réagir sur le sujet ce jeudi, lors de la conférence de presse en marge du match face à l’Olympique de Marseille ce vendredi (20h45), l’entraineur de l’OGC Nice Franck Haise ne s’est pas caché au moment d’évoquer la situation ... Lire la suite

  • Selon son frère, Abdelhak Nouri a « toujours le même humour »
    Selon son frère, Abdelhak Nouri a « toujours le même humour »
    information fournie par So Foot 20.11.2025 18:46 

    Toujours avec lui. Ajax-Excelsior, ce samedi à la Johan-Cruyff Arena, ne sera pas un match comme les autres. Le club a décidé de placer la rencontre sous le signe de l’Abdelhak Nouri Foundation , créée en 2022 pour multiplier les espaces « cardio-sécurisés » aux ... Lire la suite

  • Un ancien taulier de Manchester City prend sa retraite
    Un ancien taulier de Manchester City prend sa retraite
    information fournie par So Foot 20.11.2025 18:12 

    Adeus, obrigado. À 40 ans, le milieu brésilien Fernandinho a profité d’un match caritatif à l’Arena da Baixada pour officialiser ce que son corps lui soufflait depuis des mois : terminé. « Je suis déjà fatigué , a-t-il avoué après une demi-heure de jeu à trottiner. ... Lire la suite

  • L'initiative originale d'un club de D4 allemande pour ses supporters
    L'initiative originale d'un club de D4 allemande pour ses supporters
    information fournie par So Foot 20.11.2025 18:08 

    Le client n’a jamais été autant roi. Le club allemand de Phönix Lübeck s’apprête à offrir un pouvoir unique à ses supporters, en guise d’expérimentation. Pour le compte du dernier match de l’année qui se disputera le 29 novembre prochain face au HSC Hanovre, le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank