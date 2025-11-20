Montpellier réagit aux accusations de racisme

Des allégations qui ne passent pas.

Mis en cause cette semaine par son ancienne joueuse Mary Fowler, qui affirme dans son nouveau livre confession avoir subi un acte discriminant lors d’une cérémonie d’adieu en 2022, le Montpellier HSC s’est fendu ce jeudi d’un communiqué niant en bloc ces allégations . Conscient de la gravité des faits reprochés, le club héraultais déclare mettre « un point d’honneur à ne pas laisser la diffamation l’emporter sur la vérité,et se réserve le droit d’utiliser tous les moyens légaux en sa possession pour y parvenir ». …

FG pour SOFOOT.com