information fournie par So Foot • 26/04/2025 à 21:22

Montpellier est la première équipe de Ligue 1 officiellement reléguée

Quelle surprise ! (non.)

Le match nul entre Le Havre et l’AS Monaco (1-1) a scellé le sort de Montpellier, qui est devenue ce samedi la première équipe de Ligue 1 à être officiellement reléguée avant même de disputer son match face à Reims dimanche. La Paillade, actuellement lanterne rouge du championnat avec seulement 15 points au compteur, ne peut plus espérer revenir à hauteur du HAC, actuellement 16 e du classement avec 28 points et virtuel barragiste.…

FL pour SOFOOT.com