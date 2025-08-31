Football-Première sélection chez les Bleus pour Ekitiké, qui remplace Cherki

Premier League - Liverpool - AFC Bournemouth

PARIS (Reuters) -L'attaquant Hugo Ekitiké a été sélectionné dimanche pour la première fois en équipe de France pour pallier le forfait de Rayan Cherki lors du prochain rassemblement, a annoncé la Fédération française de football (FFF).

"À la veille du premier rassemblement de la saison 2024-2025, Didier Deschamps a dû acter le forfait de Rayan Cherki, qui souffre d'une déchirure du quadriceps gauche", a annoncé la FFF dans un communiqué.

"Pour remplacer l'attaquant de Manchester City dans le groupe des vingt-trois, le sélectionneur national a décidé de convoquer Hugo Ekitiké."

L'avant-centre de 23 ans est récompensé de son bon début de saison avec Liverpool, où il a inscrit trois buts lors de ses trois premiers matches. Il a rejoint le club anglais cet été en provenance de l'Eintracht Francfort.

La France affronte l'Ukraine à Wroclaw (Pologne) le 5 septembre pour lancer ses qualifications à la Coupe du monde 2026 avant de recevoir l'Islande au Parc des Princes, le 9 septembre.

(Rédigé par Vincent Daheron)