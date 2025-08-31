 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester City s’effondre et perd encore face à Brighton
information fournie par So Foot 31/08/2025 à 17:08

Manchester City s’effondre et perd encore face à Brighton

Manchester City s’effondre et perd encore face à Brighton

Brighton 2-1 Manchester City

Buts : Milner (67 e , SP) et Gruda (89 e ) pour les Seagulls // Haaland (34 e ) pour les Skyblues

Malgré un avantage d’un but à la pause et une domination jusqu’à alors incontestable, Manchester City s’est finalement incliné sur la pelouse de Brighton (2-1) , renversé par des Seagulls qui ont totalement changé de visage après le coaching effectué Fabian Hürzeler à l’heure de jeu. Deuxième défaite déjà pour les hommes de Pep Guardiola cette saison.…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Rennes poussif ramène un point d'Angers
    Un Rennes poussif ramène un point d'Angers
    information fournie par So Foot 31.08.2025 16:59 

    Angers 1-1 Rennes Buts : Peter (51 e ) pour le SCO // Lepaul (21 e ) pour les Rouge et Noir Finir un match à 11 cette saison à Rennes, c’est fait. Pour gagner en certitudes, il y a encore du boulot.… CG, au stade Raymond Kopa pour SOFOOT.com

  • Karim Benzema démarre le championnat saoudien en fanfare
    Karim Benzema démarre le championnat saoudien en fanfare
    information fournie par So Foot 31.08.2025 16:53 

    Le champion en titre démarre bien et remercie Benzema ! Après un début de saison frustrant en Supercoupe d’Arabie Saoudite, Karim Benzema a fait en sorte de partir du bon pied en Saudi Pro League. Les coéquipiers d’un N’Golo Kanté titulaire au milieu, se sont largement ... Lire la suite

  • La capitaine des Bleues Héléna Cazaute au smash lors du 8e de finale du Mondial de volley contre la Chine, le 31 août 2025 à Bangkok ( AFP / Amaury PAUL )
    Mondial de volley: en plein rêve, les Bleues éliminent la Chine et foncent en quart
    information fournie par AFP 31.08.2025 15:02 

    L'équipe de France féminine de volley a réussi l'un des plus grands exploits de son histoire en battant la Chine, 5e nation mondiale, 3 manches à 1 (25-20, 27-25, 22-25, 25-20), dimanche à Bangkok, et disputera les quarts de finale du Mondial, une première. De ... Lire la suite

  • Sergio Ramos se lance dans la chanson en solo !
    Sergio Ramos se lance dans la chanson en solo !
    information fournie par So Foot 31.08.2025 15:01 

    La légende du Real Madrid s’attaque aux charts. Désormais à Monterrey au Mexique, actuel leader du championnat, Sergio Ramos n’oublie pas son autre passion dans la vie : la chanson. Déjà présent sur des featurings par le passé, le champion du monde espagnol – qui ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank