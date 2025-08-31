Manchester City s’effondre et perd encore face à Brighton
Brighton 2-1 Manchester City
Buts : Milner (67 e , SP) et Gruda (89 e ) pour les Seagulls // Haaland (34 e ) pour les Skyblues
Malgré un avantage d’un but à la pause et une domination jusqu’à alors incontestable, Manchester City s’est finalement incliné sur la pelouse de Brighton (2-1) , renversé par des Seagulls qui ont totalement changé de visage après le coaching effectué Fabian Hürzeler à l’heure de jeu. Deuxième défaite déjà pour les hommes de Pep Guardiola cette saison.…
