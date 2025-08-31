Un Rennes poussif ramène un point d'Angers

Angers 1-1 Rennes

Buts : Peter (51 e ) pour le SCO // Lepaul (21 e ) pour les Rouge et Noir

Finir un match à 11 cette saison à Rennes, c’est fait. Pour gagner en certitudes, il y a encore du boulot.…

CG, au stade Raymond Kopa pour SOFOOT.com