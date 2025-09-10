Mondial - Afrique : le Cap-Vert toujours plus proche de sa première Coupe du monde !

Qui pour arrêter le Cap-Vert ?

En tout cas pas grand monde dans le groupe D des qualifications zone Afrique pour le Mondial 2026, ni même le Cameroun. Ce mardi, les Cap-Verdiens ont dompté les Lions camerounais à domicile, sur la plus courte des avances (1-0). Avec ce nouveau succès, les Tubarões Azuls n’ont jamais semblé aussi proches d’une première qualification en phase finale d’une Coupe du monde dans leur histoire. Leurs deux derniers matchs contre la Libye et l’Eswatini, en octobre prochain, pourraient permettre aux Cap-Verdiens d’obtenir définitivement ce ticket historique.…

TJ pour SOFOOT.com