Mondial 2034 : l’Arabie saoudite va devoir revoir sa facture à la basse pour ses stades
Premiers cailloux sur le chemin du Mondial 2034, projet phare saoudien.
Comme le rapporte The Guardian , la construction des stades pour la Coupe du monde 2034 en Arabie saoudite rencontre des problèmes . La cause des retards semble être la volonté du Fonds public d’investissement (PIF) d’Arabie saoudite, de réduire les coûts.…
JE pour SOFOOT.com
