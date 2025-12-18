 Aller au contenu principal
Mondial 2034 : l’Arabie saoudite va devoir revoir sa facture à la basse pour ses stades
information fournie par So Foot 18/12/2025 à 13:07

Premiers cailloux sur le chemin du Mondial 2034, projet phare saoudien.

Comme le rapporte The Guardian , la construction des stades pour la Coupe du monde 2034 en Arabie saoudite rencontre des problèmes . La cause des retards semble être la volonté du Fonds public d’investissement (PIF) d’Arabie saoudite, de réduire les coûts.…

JE pour SOFOOT.com

