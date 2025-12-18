L'été prochain en Amérique, il faudra payer pour accéder à une fan zone
Reculer pour mieux sauter
Cette Coupe du monde 2026 n’a décidément aucune peine pour les supporters. Si quelques billets un peu plus « abordables » ont finalement été mis en vente, outre-Atlantique on trouve encore le moyen de gratter quelques pièces. Pour la première fois de l’histoire, il faudra désormais payer pour entrer dans une fan zone. Oui, même pour regarder les matchs sur écran géant, debout, une bière tiède à la main. Le vrai American Dream , c’est ça.…
SF pour SOFOOT.com
