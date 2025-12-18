 Aller au contenu principal
Lorient prend cher après avoir fêté son anniversaire
18/12/2025

L’instant commission de discipline.

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a annoncé les sanctions visant trois clubs pour des agissements de leurs supporters . Amiens devra fermer la tribune Nord de son stade pour les deux prochaines rencontres . Pour rappel, ces sanctions font suite à des cris de singe proférés en novembre par certains supporters à l’encontre du gardien de Guingamp, Teddy Bartouche-Selbonne. Dans la foulée des faits, le SC Amiens et EA Guingamp avaient conjointement condamné avec fermeté cet acte raciste. Amiens s’expose par ailleurs à un retrait d’un point au classement sportif, une sanction toutefois assortie du sursis à ce stade.…

JE pour SOFOOT.com

