Le PSG 2025 est-il plus fort que le Barça 2009 ?
18/12/2025

Vainqueur de la Coupe intercontinentale mercredi face à Flamengo (1-1, 2-1 TAB), le PSG est devenu le premier club français à remporter six titres sur une même année civile. Un exploit que seul le FC Barcelone était parvenu à réaliser en 2009. Mais quelle est l'équipe la plus forte ?

À tout point de vue, l’année 2025 du Paris Saint-Germain aura été grandiose. En glanant consécutivement la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe, le trophée des Champions et enfin la Coupe intercontinentale ce mercredi, le club de la capitale a marqué l’histoire du football en devenant la deuxième équipe européenne à gagner six titres sur une même année civile. Avant eux, seul le FC Barcelone avait réalisé le sextuplé en 2009 (le Bayern l’a fait sur la saison 2020-2021). Mais laquelle des deux est la meilleure formation ?

Pour le plaisir des yeux

Pour remettre un peu de contexte, les Blaugranas voient débarquer au début de la saison 2008-2009 Pep Guardiola, qui marque directement son territoire en décidant de se séparer de deux têtes de gondole du club catalan : Deco et Ronaldinho. Le recrutement de Daniel Alves, le retour de Gérard Piqué et l’émergence de Pedro et Sergio Busquets complètent une équipe qui va tout bonnement rouler sur le championnat. Après un faux départ (une défaite et un nul), les protégés de Guardiola effrayent avec 34 buts marqués au bout de dix journées. Un début de saison tonitruant semblable à celui des Parisiens, qui resteront invaincus pendant 30 journées (24 victoires et 6 nuls).…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank