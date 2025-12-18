 Aller au contenu principal
Auxerre a un renfort offensif dans le viseur
information fournie par So Foot 18/12/2025 à 14:46

C’est l’heure des revanchards.

Comme Nantes avec Rémy Cabella, un autre mal classé de Ligue 1 cherche à se renforcer avec des joueurs confirmés. Selon L’Équipe , l’AJ Auxerre chercherait à attirer Romain Faivre pour mener à bien sa mission maintien. L’ailier de 27 ans appartient à Bournemouth, et après des prêts à Lorient et Brest les années précédentes, traîne son spleen dans le club saoudien d’Al-Taawoun (cinq matchs un but, plus d’apparition depuis le 23 octobre), toujours en prêt.…

MR pour SOFOOT.com

