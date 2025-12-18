Auxerre a un renfort offensif dans le viseur
C’est l’heure des revanchards.
Comme Nantes avec Rémy Cabella, un autre mal classé de Ligue 1 cherche à se renforcer avec des joueurs confirmés. Selon L’Équipe , l’AJ Auxerre chercherait à attirer Romain Faivre pour mener à bien sa mission maintien. L’ailier de 27 ans appartient à Bournemouth, et après des prêts à Lorient et Brest les années précédentes, traîne son spleen dans le club saoudien d’Al-Taawoun (cinq matchs un but, plus d’apparition depuis le 23 octobre), toujours en prêt.…
MR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
